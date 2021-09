Hammelburg aktualisiert vor 36 Minuten

Rettungshubschraubereinsatz

Unfall zwischen Kradfahrern - Biker schwer verletzt

In Hammelburg ist ein Kradfahrer an einer Ampel auf einen anderen Biker aufgefahren. Beide verletzten sich dabei so schwer, dass ein Rettungshubschrauber anrücken musste.