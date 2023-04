Am Sonntag, den 30. April 2023, wird in Hammelburg ein Familien-Garagen-Flohmarkt stattfinden. Wie Markus Heurung berichtet, bieten verschiedene Familien aus der Nachbarschaft ihre Schätze zum Verkauf an.

Der Flohmarkt wird in den Garagen und Höfen in den Straßen Weinbergstraße, Marko-Dyga-Straße, Oberfelder Straße und Johannes-Martin-Siedlung stattfinden.

Besucher werden eine große Auswahl an Kinderspielsachen, Büchern und vielem mehr finden.

Der Flohmarkt ist eine Gelegenheit, um mit Freunden und Familie einen Tag zu verbringen und eventuell das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Der Flohmarkt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Alle sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mitzustöbern.