Am Freitag, den 20.08.2021, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer mit seinen Eltern die Straße „Am Sportzentrum“ in Hammelburg und bog von da nach links, Richtung Bad Kissingen, in die Bundesstraße 287 ein.

Dabei übersah er den von links kommenden, in Richtung Gemünden fahrenden, 67-jährigen Fahrerin mit einer Beifahrerin, wie die Polizeiinspektion Hammelburg mitteilte.

Alle Beteiligten wurden beim Unfall verletzt

Der 22-Jährige stieß dabei mit der Front seines Fahrzeugs in die rechte Seite des auf der B287 fahrenden Autos der 67-Jährigen. Hierbei wurden der 22-Jährige und seine Beifahrerin mittelschwer verletzt. Der hinten sitzende Vater wurde leicht verletzt.

Die 67-Jährige und ihre Beifahrerin wurden mittelschwer verletzt. Alle Beteiligten und Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Auto des 22-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von zirka 6000 Euro. Am Auto der 67-Jährigen entstand Sachschaden von zirka 3500 Euro.

Auf der Rücksitzbank der 67-Jährigen standen mehrere ungesicherte Plastikeimer mit Bauschutt. Teile des Bauschutts wurden durch die Wucht des Aufpralls nach vorne auf den Beifahrersitz geschleudert. Wie weit dies zu Verletzungen der Beifahrerin geführt hat, ist zur Zeit nicht bekannt.