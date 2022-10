Oberwildflecken vor 23 Minuten

Terrorismus

GSG9-Mann Aribert Martin 45 Jahre nach Befreiung der "Landshut": Ein "Job, der getan werden musste"

Der Rhöner Aribert Martin gehörte vor 45 Jahren zu den GSG9-Männern, die die entführte Lufthansa-Maschine "Landshut" stürmten. Der 66-Jährige berichtet, was er empfand und was die heutige Jugend von den Ereignissen damals wissen will.