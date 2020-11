Braut Voll selbst für den Eigenbedarf, nutzt er nach Möglichkeit vorhandenes Potenzial - die Rohstoffe kommen von den familieneigenen Äckern an den Hängen der Schwarzen Berge. Hier gilt für ihn das Prinzip "Field to Fork" - vom Feld auf die Gabel. "Im Schnitt mache ich das vier bis fünf mal im Jahr." Pro Braugang entstehen dabei rund 20 Liter Bier." Ein Brauwunsch Volls: "Ich habe schon Stunden in Archiven auf der Suche nach einem alten regionalen Bierrezept verbracht, aber ohne Erfolg. Es wäre mal was, ein Bier zu brauen, dass es seit 100 bis 150 Jahren nicht mehr gibt." Es handele sich um ein sehr aufwendiges Hobby. "Aber am Ende hat man ein tolles Produkt in der Hand." Der Weg dorthin sei vielen nicht bewusst. "Das bringe ich den Gästen auf den Seminaren dann nahe."

Sein Selbstgebrautes darf er dafür jedoch aus rechtlichen Gründen nicht verwenden. Voll kauft hier je nach Motto des Events zu. Für eine Verkostung sei es wichtig, keine allzu große Gruppe zu haben. "Zehn bis zwölf Menschen sind da optimal, sonst wird es zu unruhig", sagt Voll. Ein Ausspucken, wie etwa bei einer Weinverkostung, gibt es beim Bier nicht. "Der Abgang muss mitbewertet werden." Einen Vollrausch hat man nach dem Seminar nicht - im Schnitt werden ungefähr drei Bier über eine Dauer von drei bis vier Stunden getrunken. Wie die Zeitspanne zustande kommt? "Ich rede dabei über die Geschichte, die Herstellung und Biergläser. Außerdem gibt es Informationen zu den Brauereien und den Zutaten." Voll versucht bei den Seminaren vor allem auf regionale Biere zu setzen - denn auch Rhöner brauen beispielsweise Englische Biere.