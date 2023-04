Bad Kissingen: "Laudensacks Gourmet-Restaurant" feiert besonderes "Sterne-Jubiläum"

"Gelungener Mix aus Klassik und Moderne": Küchenchef überzeugt Michelin Guide

Fränkische Karotten, Lammrücken und Co.: Diese Gerichte stehen aktuell auf der Speisekarte

Das "Laudensacks Gourmet-Restaurant" im gleichnamigen Parkhotel und Beauty Spa in Bad Kissingen hat allen Grund zur Freude. In den sozialen Medien verkündet die Örtlichkeit, dass es ein besonderes "Sterne-Jubiläum" feiern darf.

"Laudensacks Gourmet-Restaurant" in Bad Kissingen erhält Michelin-Stern

"Der Stern in Serie! Zum inzwischen 30. Mal in Folge dürfen wir uns über den Stern im Michelin Guide freuen." Das berichtet das "Laudensacks Parkhotel" und zitiert aus dem Hotel- und Reiseführer: "Verantwortlich dafür ist bereits seit vielen Jahren Frederik Desch. Sein Kochstil: ein gelungener Mix aus Klassik und Moderne. Dafür verwendet er sehr gute Produkte wie Rhöner Lachsforelle, heimisches Reh oder Bresse-Poularde, deren Eigengeschmack er schön in den Vordergrund stellt."

Aktuell stehen auf der Speisekarte beispielsweise Gerichte wie Bretonische Scholle mit Morcheln, Erbsen und Vogelmiere, fränkische Karotten mit Ziegenfrischkäse und Wachtelsolei oder Lammrücken. Zum Nachtisch können unter anderem Himbeeren mit Zartbitterschokolade und Pekannuss oder eine Käseauswahl bestellt werden. "Kreative Kreationen mit regionalen Zutaten werden auf Wunsch von exzellenten Weinen begleitet", heißt es. Die Weinkarte ist ganze 23 Seiten lang.

Neben dem Michelin-Stern kann das Bad Kissinger Gourmet-Restaurant zudem 15 Punkte beim Restaurantführer "Gault Millau" und Auszeichnungen bei der Zeitschrift "Der Feinschmecker" und beim Restaurantführer "Schlemmer Atlas" vorweisen. "Wir bedanken uns beim Guide Michelin für die erneute Auszeichnung, aber natürlich auch bei unseren treuen Gästen und unserem fantastischen Team - allen voran natürlich unserem Sternekoch Frederik Desch!", freut sich das "Laudensacks Parkhotel & Beauty Spa".

