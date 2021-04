Die Bad Kissinger Festspiele im August 2021 mit dem Musical "My Fair Lady" müssen erneut verschoben werden, ebenso findet das Open-Air im Luitpoldpark mit Roland Kaiser in diesem Jahr nicht statt. Die noch immer angespannte Lage und die daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen verhindern zurzeit leider die regulären Vorbereitungen und sämtliche Proben, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Die Bad Kissinger Veranstaltungen können daher nicht durchgeführt werden. Aber: Die Veranstaltungen werden nicht ersatzlos abgesagt. Die Termine werden im nächsten Jahr nachgeholt, haben Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, und Michael Deuker, Geschäftsführer der Depro Dienstleistungen GmbH, nun gemeinsam beschlossen. Das Musical feiert am Mittwoch, 10. August 2022, Premiere im Luitpoldbad. Die weiteren zehn Spieltermine fallen in den Zeitraum bis zum 3. September 2022. Das Open-Air mit Roland Kaiser wird ebenfalls im August stattfinden.

"Wir bedauern, dass wir gezwungen sind, die Veranstaltungen ein weiteres Mal zu verlegen", so Michael Deuker, Geschäftsführer Depro Dienstleistungen, "schließlich gibt es viele Abhängigkeiten von Kulturschaffenden bei solchen Produktionen: Sichtbare und offensichtliche wie die Darsteller, und weniger offensichtliche, unsichtbare wie zum Beispiel Techniker."

Die Entscheidung habe sich Depro nicht einfach gemacht und überlegt, ob mit geeigneten Hygienekonzepten eine Durchführung möglich sei. "Aber wir tragen letztlich die Sicherheit für alle hinter, auf und vor der Bühne und glauben, dass wir mit einem minimalistischen Konzept weder dem Anspruch dieses Weltstückes, unserem eigenen Anspruch, noch dem der Besucher gerecht geworden wären. Auch wenn wir drauf brennen, Bad Kissingen endlich diese Unterhaltung zu bieten", so Deuker weiter.

Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, kann die Entscheidung der Depro Dienstleistungen GmbH nachvollziehen: "Die Veranstaltungen versprechen besondere Erlebnisse. Dies ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich, weswegen eine Verschiebung in das kommende Jahr die beste Lösung ist." Bruno Heynen ergänzt: "Selbstverständlich hätten wir uns gefreut, wenn sich der Innenhof des Luit­poldbads in die Kulisse von My Fair Lady verwandelt und das Open-Air-Konzert stattgefunden hätte. Aber die Gesundheit aller steht an oberster Stelle." Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Premiere und die zehn weiteren Spieltermine, die auf den August 2022 gelegt werden. Wenn es die Kapazität zulässt, können die Ticketbesitzer zwischen den Spieltagen der Festspiele wählen und sich einen der neuen Termin aussuchen. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

Neue Termine

Festspiele: 10.08.2022, 19.30 Uhr

(alt: 28.07.2021);

11.08.2022, 19.30 Uhr

(alt: 29.07.2021);

12.08.2022, 19.30 Uhr

(alt: 30.07.2021);

13.08.2022, 19.30 Uhr

(alt: 31.07.2021);

14.08.2022, 18 Uhr

(alt: 01.08.2021);

25.08.2022, 19.30 Uhr

(alt: 05.08.2021):

26.08.2022, 19.30 Uhr

(alt: 06.08.2021);

27.08.2022, 19.30 Uhr

(alt: 07.08.2021);

28.08.2022, 18 Uhr

(alt: 08.08.2021);

02.09.2022, 19.30 Uhr

(alt: 13.08.2021);

03.09.2022, 19.30 Uhr

(alt: 14.08.2021):

Open Air

19.08.2022 Roland Kaiser Open-Air 20 Uhr (alt: 20.08.2021)