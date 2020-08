Ernte: Licht und Schatten

Weder gut, noch schlecht, so beurteilt Bauernverband-Kreisobmann Edgar Thomas die fast abgeschlossene Ernte von Getreide und Raps . Er spricht von einer durchschnittlichen Ernte . Das sei auch das Feedback, was er von Kollegen hört. Volker Schmitt (Agro-Schmitt Münnerstadt) sieht das ähnlich. Er bewertet die Erträge allerdings leicht unter Durchschnitt. Gründe dafür sind wie in den Vorjahren die Trockenheit, aber auch die Spätfröste im Mai. "Es ist aber nicht so schlimm wie in den beiden letzten Jahren", erklärt Volker Schmitt