Nüdlingen 19.04.2022

Müll

Ekelfund statt Ostereier

Wer macht so was? Mutmaßlich mit Hundekot gefüllte Plastiksäckchen liegen in einem Gebüsch in der Nüdlinger Flur herum. So etwas ist nicht nur ein Ärgernis für die Gemeinde, sondern auch für alle Vorbeikommenden.