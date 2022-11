Endlich ist wieder Karneval, darauf haben die Närrinnen und Narren des Nüdlinger Carneval Clubs (NCC) sehnsüchtig gewartet. Nach dem furiosen Auftakt beim Rathaussturm konnte am Samstag nun auch die erste offizielle Abendveranstaltung durchgeführt werden. Hierfür traf sich die bunte Narrengesellschaft im Nüdlinger Pfarrsaal, um ihren verdienten Mitgliedern Orden zu verleihen.

Den Anfang machten um 19 Uhr 11 Gesellschaftspräsident Ingo Kneup sowie Vizepräsident Tobias Schäfer mit Grußworten, die nur allzu deutlich machten, wie sehr die närrischen Nüdlinger ihren Karneval, und vor allem ihr gemeinsames Treiben vermisst hatten. Voller Energie widmeten sich die Närrinnen und Narren der Verleihung der verschiedenen Karnevalsorden an die verdienten Mitglieder des Clubs.

Hierfür wurde zwischen verschiedenen Auszeichnungen unterschieden: Vom NCC selbst wurden der Verdienstorden des Vereins sowie der, nach Till Eulenspiegel benannte, "Till von Europa" verliehen, im Namen der FEN, der Föderation Europäischer Narren, wurden gleich vier verschiedene Varianten des Ordens "Narr von Europa" (NVE) vergeben. Diese Orden verleiht die FEN für verschiedene absolvierte Zeiten als aktives Mitglied, so gibt es den NVE in Bronze für mindestens drei Jahre, in Silber für mindestens fünf Jahre, in Gold für mindestens acht Jahre. Für den NVE in Brillant muss ein Mitglied mindestens 16 Jahre Mitglied sein. Der Orden NVE "Brillant mit Krone" ist die höchste Auszeichnung, die die FEN verleihen kann, für die ist es neben den 16 Jahren Mitgliedschaft noch notwendig seit mindestens acht Jahren den NVE in Gold tragen.

Viele Ehrungen

Solch' zu Ehrende kann der NCC zuhauf vorweisen. Den Jahresorden erhielt Marie Gabold, die seit 2007 den Verein in der Tanzgarde und auch in Sketchen auf der Bühne bereichert. Den Verdienstorden des NCC bekamen Angelina Kiesel, Celina Müller, Cheyenne Romero, Hannah Kiesel, Marie Vorndran, Mirjana Swoboda und Selina Grom. Die Auszeichnung "Till von Europa" ging an Heiko Rink und Matthias Grom. Den Orden NVE in Bronze erhielt Karsten Eckert. Der NVE in Silber ging an Liane Hofmann, Reinhold Hofmann, Tobias Schäfer sowie Verena Güldner. Der NVE in Gold erhielten Bernd Kirchner, dem Mann für alle Fälle im NCC, der sowohl hinter als auch auf der Bühne seit 1973 das Motto "geht nicht, gibt's nicht" verkörpert, und Andrea Wagner-Schottdorf, seit dem närrischen 11.11.1999 eine feste Größe des NCC darstellt.

Den NVE in Brillant bekamen Caroline Güldner, die bereits in der ersten Showgruppe aktiv war, und bis heute bei weitem nicht nur, aber auch als "Krankenschwester" den Clubmitgliedern zur Seite steht, sowie Peter Klöffel, der nicht nur bereits als Kassier und Vizepräsident verdient gemacht hat, sondern mit seiner tiefen Stimme auch bei den Kummersängern sowie am Mischpult des NCC bei Veranstaltungen.

Herausragende Leistungen

Der NVE in Brillant mit Krone ging an Gerhard Güldner, der, in eine wahre Faschingsfamilie hineingeboren, den Nüdlinger Carneval Club seit über 40 Jahren mit seinem Allround-Talent, darunter aber besonders seiner mit feinem Humor gepaarten politischen Spitzfindigkeit, mit der er auch den Rathaussturm vorher am selben Tag bereichert hatte. Jemanden mit dieser höchsten Auszeichnung der Föderation Europäischer Narren in den eigenen Reihen vorzuweisen, ist etwas Besonderes, was somit nicht nur für die herausragenden Leistungen Gerhard Güldners, sondern auch die Qualitäten des Nüdlinger Carneval Clubs selbst spricht.

Buntes Rahmenprogramm

Dem verdientermaßen ausgedehnten offiziellen Teil folgte ein buntes Rahmenprogramm, bei dem speziell der Sketch "Zwei Damen im Zug", der von Angelina Kiesel und Marie Vorndran, zwei Verdienstordenträgerinnen dieses Abends, zur großen Begeisterung des Publikums vorgeführt wurde. Und so endet der erste Veranstaltungstag der neuen Karnevalssaison, der einmal mehr Lust auf mehr macht, und das bei weitem nicht nur, weil die Närrinnen und Narren so lange darauf verzichten mussten. Ein großes Highlight hierbei werden wieder die Elferratssitzungen des Nüdlinger Carneval Clubs sein, die am 10. und 11. Februar 2023 stattfinden werden. Man darf gespannt sein, was den närrischen Schnitthapper hierfür wieder einfallen wird.Pierre Strecker