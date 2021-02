Ideen muss man haben: Am Sonntag wäre in Ebenhausen normalerweise der Faschingsumzug gewesen, der wegen der Pandemie jedoch nicht stattfinden konnte. Die Blaskapelle ist stets ein fester Bestandteil bei dem Umzug. Die Musiker aus Ebenhausen haben deshalb überlegt, wie sie trotzdem Fasching musikalisch umrahmen können. 23 Musiker und Musikerinnen haben sich zuhause in ihre Faschingskostüme geworfen und dann das Lied "Rock Mi" von voXXclub gespielt. Im Internet ist auf YouTube das zusammengeschnittene Video zu sehen: Die Blaskapelle Ebenhausen hofft, so ihren Fans dennoch in der Faschingszeit eine Freude bereitet zu haben.