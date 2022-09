Mit seinen Ratgebern voller Mut machender Geschichten und Gedichte wurde der aus Hamburg stammende Theologe Rainer Haak mit einer Gesamtauflage von über neun Millionen Exemplaren zum Bestseller-Autor. Vor wenigen Tagen erschien nun in der Geschenkbuchreihe "77 mal ..." des seit 2018 in Bad Kissingen lebenden Schriftstellers der fünfte Band mit dem Titel "77 mal Freude". Nach den Themen Dankbarkeit, Glück, Zuversicht und Freundschaft nimmt er sich diesmal der mal offensichtlichen, mal verborgenen Momente zur Freude und des Erkennens der "schönen Seiten des Lebens" an.

Es waren die lähmenden Monate der Corona-Pandemie, die Rainer Haak veranlassten, sich in seinem aktuellen Buch auf die schönen Seiten des Lebens zu konzentrieren. "Ich wollte etwas veröffentlichen, was Freude und Lebenslust schenkt." Denn Anlässe zur Freude am Leben gibt es jeden Tag, selbst in schwieriger Zeit. "Wir müssen nur die Augen öffnen, um sie immer wieder neu zu entdecken." Sogar er selbst kam beim Verfassen seiner 77 Geschichten und Gedichte oft ins Staunen, "wie leicht und beschwingt mir die Texte aus der Feder flossen".

Oft geben wir anderen die Schuld, wenn unsere Laune mal wieder am Tiefpunkt ist. Doch liegt es meistens an uns selbst, mit welcher Freude wir den Tag beginnen: "Ich freue mich, wenn ich in den Spiegel schaue und ein freundliches Gesicht erblicke", gibt uns der Autor zu bedenken und ergänzt an anderer Stelle eine dazu passende Weisheit des altgriechischen Philosophen Demokrit: "Der Geist, der sich daran gewöhnt hat, seine Freuden aus sich selbst zu schöpfen, ist glücklich."

Wie oft ärgert man sich auch, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Aber was nützt das Ärgern? Rainer Haak sieht das Positive: "Ich freue mich über alles, was mir gelingt - und akzeptiere fröhlich meine Grenzen." Manchmal kann aber auch das Überschreiten von Grenzen Freude machen, wie etwa beim Besuch des Lieblingsrestaurants: "Es schmeckt wunderbar. Ich bin satt und bestelle noch einen Nachtisch."

Nicht immer gelingt es uns, "die schönen Seiten des Lebens" gleich zu erkennen, obwohl es sie tagtäglich gibt. In einem solchen Moment weiß der frühere Theologe Haak guten Rat: "Freude kann verloren gehen und wiederentdeckt werden. Sie kann gesucht und gefunden werden." Manchmal bedarf es auch einiger Anstrengung, Freude zu empfinden: " Wir können Freude einüben und in der Freude wachsen."

Der Band "77 mal Freude" versammelt auf 190 Seiten heitere, bewegende aber auch nachdenkliche Geschichten, Gedichte, Märchen und Erzählungen. In allen Fällen sind es Mutmach-Geschichten. Die Texte zeichnen sich darin aus, dass sie nicht alles selbst erklären, sondern dem Leser "innere Bilder" ermöglichen, ihn zum Nachdenken anregen, wie der Autor hofft, und in ihm gewisse "Selbstheilungskräfte" entwickeln. "Freude, Hoffnung, Mut und Zuversicht können immer nur von innen heraus wachsen", ist Haak überzeugt. Sein reich mit bunten Blumenmotiven dekoriertes Büchlein sieht er deshalb als "kleine Schatzkiste oder Apotheke voller Freude, die sich jederzeit lesen und auch verschenken lässt".

Das Buch: Rainer Haak: "77 mal Freude", Verlag bene!, gebunden, 192 Seiten, Preis: 10 Euro, ISBN 978-3963402104