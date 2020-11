Es war die erste große, öffentliche Badeanstalt der Stadt und eine besonders luxuriöse dazu: das Königliche Salinenbad am Gradierbau. Fürst Otto von Bismarck verfügte hier über eine eigens für ihn eingerichtete Kabine. Dort nahm der Reichskanzler seine Solbäder ein, wenn er einmal wieder in Bad Kissingen zur Kur weilte. Doch das ist lange her. Das Salinenbad ist mitsamt Salinenrestaurant und Musikpavillon vor 56 Jahren abgerissen worden - um Platz zu schaffen für die Heinz-Kalk-Klinik, die dann bis 2009 an der Stelle stand.