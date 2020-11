In dem kleinen, hell aber doch irgendwie schummerig wirkenden Gastraum ist die Stimmung gedrückt. Gäste sind wegen des Lockdowns keine anwesend, dafür stehen angebrochene Spirituosen-Flaschen auf der Theke und warten darauf, in Kartons gepackt und mitgenommen zu werden. Kneipier Rainer Rappat nimmt Andenken von den Wänden, die ihm Gäste geschenkt haben, und erzählt Anekdoten, die er mit seinen Gästen erlebt hat. Hündin Lucy, die ihr Herrchen immer begleitet, hat es sich in einer Ecke gemütlich gemacht. "Es war immer nett, ruhig und gemütlich. Eine kleine familiäre Kneipe. Es schmerzt, das loszulassen", sagt er.