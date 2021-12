Er hat in dieser Zeit einen wichtigen Beitrag zur qualifizierten Versorgung der Rehabilitanden in der Deegenbergklinik geleistet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Mann von klarer Ansage

Dr. Reif hat der Orthopädie in der Klinik ein unverwechselbares Erscheinungsbild gegeben. Er war auf zwei Fachgebieten der Neurochirurgie und Orthopädie fachärztlich qualifiziert. Seine breit gefächerte Qualifikation und Erfahrung waren ein großer Vorteil für alle Rehabilitanden mit chronischen und postoperativen Erkrankungsfolgen. Er ist ein Mann von klarer Ansage und Charakter, auf den man sich unbedingt verlassen konnte. Die Zusammenarbeit mit ihm war kollegial und zielführend. Die Geschäftsleitung bedankt sich bei ihm für seine Mitarbeit und wünscht ihm gute Gesundheit und Gelingen bei der Erfüllung seiner Vorhaben, heißt es abschließend in der Mitteilung.