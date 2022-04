Auf ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm dürfen sich die Besucher des Cape-Classic-Konzerts "Mozarts Leben in Briefen & Musik" am Samstag, 14. Mai, um 19:30 Uhr im Rossini-Saal freuen und dabei Gutes tun. Denn die Überschüsse aus dem Konzert kommen wieder Kindern und Jugendlichen in südafrikanischen Townships zugute.

Mehr als zehn seiner nur knapp 36 Lebensjahre war Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) auf Reisen. "Ohne Reisen, wenigstens Leute von Künsten und Wissenschaften, ist man wohl ein armseliges Geschöpf, schrieb er als 22-Jähriger im September 1778 aus Paris an seinen Vater. Aus seinen Reisebriefen an die Familie liest die österreichische Schauspielerin und Rezitatorin Chris Pichler (53).

Die Lesung, mit der die vielfach ausgezeichnete und vor allem durch ihre Soloprogramme bekannte Rezitatorin die wichtigsten Etappen in Mozarts Leben streift, lassen den humorvollen wie gemütsvollen, den verantwortungsbewussten wie den leidenschaftlich aufbrausenden Musicus zu Wort kommen, der gegen Ende seines Lebens in Bettelbriefen an Ehefrau Konstanze seine finanzielle Not erkennen lässt.

Als wichtige Stationen auf Mozarts Lebensreise kann man auch die vom Wiesbadener Haydn-Ensemble gespielten Musikstücke ansehen, die von zwei Menuetts des erst Sechsjährigen (KV 1+2) über Sonaten und Sinfonien, Klavierkonzert und der Ouvertüre zur Oper "Entführung aus dem Serail" bis zu dem in seinem Todesjahr 1791 komponierten Contretanz (KV 609) reichen. Alle Musiker, die sich im Haydn-Ensemble zusammengeschlossen haben und jeweils mehrfach ausgezeichnete Preisträger sind, arbeiten seit vielen Jahren auch international sowohl als Orchester- und Ensemble-Mitglieder wie auch als Solisten.

In seiner Konzertreihe Cape Classic veranstaltet der 2003 von seiner Vorsitzenden Gabi Zahn gegründete Wohltätigkeitsverein jährlich bis zu drei Kammerkonzerte, mit deren Einnahmeüberschüssen die Ausbildung von Kindern mehrerer Townships in der südafrikanischen Kap-Provinz gefördert wird. "Es ist unserem Verein ein Anliegen, Kammermusik auf höchstem Niveau anzubieten und gleichzeitig aktiv zur Fluchtursachenbekämpfung beizutragen. Denn nur wer eine solide Ausbildung und daraus resultierend später als Erwachsener auch ein erträgliches Einkommen hat, bleibt im Land, engagiert sich vor Ort und kann für sich und seine Familie selbst sorgen", betont die Vorsitzende. In den 20 Jahren seit Vereinsgründung konnten bereits über 100.000 Euro gespendet werden.

Vorverkauf: Tickets zum Preis von 40 Euro gibt es telefonisch unter (0971) 8048 - 444 oder per Email unter kissingen-ticket@badkissingen.de