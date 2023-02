"Forellenhof" in Hammelburg erhält Auszeichnung des Deutschen Camping-Clubs

erhält des Deutschen Camping-Clubs Europa-Preis für Stellplatz in Deutschland: "Es geht um das Gesamtpaket "

in Deutschland: "Es geht um das " Gastronomie, Tiere und Natur: Was den beliebten Stellplatz so besonders macht

Der "Forellenhof" in Hammelburg ist ein Stellplatz für Wohnwägen und -mobile im Landkreis Bad Kissingen, den Inhaber Karl-Heinz Reuß nun bereits seit 2011 betreibt. Jetzt hat der beliebte Stellplatz eine Auszeichnung erhalten: "Es handelt sich um den Europa-Preis für Deutschland des Deutschen Camping-Clubs (DCC), der einmal pro Jahr an einen Stellplatz vergeben wird", erklärt der Betreiber. "Das macht schon ein bisschen stolz."

"Gesamtkonzept passt zusammen": Das erwartet die Gäste auf dem "Forellenhof"

Den Preis verleiht der Deutsche Camping-Club (DDC) jährlich, die Auszeichnung mit Pokal und Urkunde erhalten die Preisträger*innen auf der Reisemesse "Reisen + Camping" in Essen. Für den Europa-Preis für Stellplätze gebe es, wie für jede Ehrung, Kriterien. "Wir haben einfach ein Gesamtkonzept, das zusammenpasst", erklärt Reuß. Ein Pluspunkt sei die Gastronomie, die sich auf dem Gelände befindet - "ein Lokal, das auch gut genutzt wird." Auf dem Stellplatz werden sowohl Wohnmobile als auch Caravans aufgenommen.

Man habe außerdem "absolute Ruhe", "eine schöne Aussicht über das Saaletal" sowie "unwahrscheinlich schöne Wanderwege". Zudem bietet der "Forellenhof" neben einem umfangreichen Sanitärgebäude seit neustem auch sogenannte Mobile Homes, also kleine Ferienhäuser an, "als ergänzende Alternative für Leute ohne Wohnmobil". Eine weitere Besonderheit seien die Tiere auf dem Gelände: "Wir haben alles", erklärt Reuß. "Hühner, Enten, Gänse, Lamas, Schweine, Ziegen und Esel", zählt der Betreiber auf. "Die Tiere sind zum größten Teil vom Stellplatz auch einsehbar, die Lamas kommen, durch einen Zaun getrennt, bis an die Wohnmobile heran."

Nicht zuletzt sei auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend. "Bei uns kann man die Seele baumeln lassen und mit den Tieren und allem drum und dran einfach die Natur genießen." Seit 2011 befinde sich der Stellplatz im Aufbau, "es wird immer etwas erneuert, vergrößert, dazu gebaut." Mit der Auszeichnung fühle sich Reuß "einfach sehr bestätigt. Das zeigt, dass wir alles richtig gemacht haben." Es sei schön, "dass das so honoriert wird, das ist ja auch kein Preis, den man einfach so bekommt." Die Gäste fühlten sich, so Reuß, auch dementsprechend wohl: "Wir haben zu 99 Prozent Wiederholungstäter, die Leute kommen immer wieder, und wenn es Jahre später ist."

Auch interessant:21 Schlösser und Burgen in Franken, die du gesehen haben musst