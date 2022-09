Der Markt Burkardroth wurde am 1. Januar 1972 aus der Taufe gehoben. Um dieses 50-jährige Bestehen entsprechend zu würdigen hatte Bürgermeister Daniel Wehner zu einem Kommersabend in die Rhönfesthalle nach Stangenroth eingeladen. Mit dabei war auch eine Delegation der Partnergemeinde aus Ense, die bereits am Freitag angereist war und das Wochenende in und um Burkardroth verbrachte.

In der - im 70er-Jahre Stil - festlich geschmückten Rhönfesthalle begrüßte der 1. Bürgermeister Daniel Wehner rund 200 geladene Gäste (darunter Ehrengäste, Marktgemeinderäte, ehemalige Marktgemeinderäte, Bedienstete und ehemalige Bedienstete, Feuerwehrkommandanten, Vereinsvorstände, Jagdgenossen, Feldgeschworenenobmänner und Wegbegleiter der Gemeinde) und berichtete von der Gebietsreform 1972, dem Zusammenschluss von zehn Ortsteilen zum "Markt Burkardroth" und wie die Ortsteile Premich und Stangenroth sich wehrten ihre Eigenständigkeit aufzugeben, aber 1978 doch die "Zwangsehe" eingehen mussten und eingemeindet wurden. Staatssekretär Sandro Kirchner, Landrat Thomas Bold und der Bürgermeister der Partnergemeinde Ense, Rainer Busemann, beglückwünschten den Markt Burkardroth mit Grußworten zu diesem Jubiläum.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von den "Rhöner Saxophöner". In das Goldene Buch vom Markt Burkardroth trugen sich an diesem Abend die Ehrengäste, Staatssekretär Sandro Kirchner, Landrat Thomas Bold, die ehemaligen Bürgermeister von Burkardroth Emil Müller und Waldemar Bug, Dekan Stephan Hartmann und Rainer Busemann, ein.

Gespräche auf dem grünen Sofa

Das Highlight des Abends waren die sehr unterhaltsamen Gespräche mit Zeitzeugen, welche Alexander Pfülb aus Waldfenster moderierte. Auf der Bühne befand sich ein Wohnzimmer aus den 70er Jahren, auf dem grünen Sofa begrüßte der wortgewandte Pfülb den als "Mann des damaligen Widerstandes" und späteren zweiten Bürgermeister des Marktes bekannten Erich Metz aus Stangenroth und Georg Rottenberger aus Wollbach, der 1972 als Jüngster im neuen Marktgemeinderat saß.

Raue Anfangszeiten

Die beiden erzählten von den doch sehr rauen Anfangszeiten und den Widerstand der Stangenröther. In der zweiten Runde durften Emil Müller, ehemaliger Kämmerer und 18 Jahre Bürgermeister des Marktes und Egon Keßler, langjähriger Marktgemeinderat und ehemaliger dritter Bürgermeister die Fragen von Pfülb beantworten und über die letzten Jahrzehnte der Marktgemeinde berichten. Besonderes Lob galt den Rhöner Saxophöner, Alexander Pfülb, sowie Nicola Wehner und Isabell Müller für die Organisation der Feierlichkeiten. Bei Speis und Trank tauschte man sich noch über einige Geschichten und Anekdoten aus 50 Jahre Markt Burkardroth aus.

Spiele, Gewinne und Musik

Am Sonntag fand für alle in und um die Rhönfesthalle ein buntes Programm statt. Um 10 Uhr fand ein ökumenischer Festgottesdienst statt, dieser wurde musikalisch vom Musikverein Stangenroth umrahmt. Den ganzen Tag herrschte reges Treiben. An sechs Food Trucks konnten die Besucher die verschiedensten Köstlichkeiten wie Sandwich, Burger, Pommes, Waffeln, Empanadas, Pizza, Bratwürste, Eis, Zuckerwatte und vieles mehr probieren.

Dass der Markt Burkardroth musikalisch einiges zu bieten hat, zeigte sich an diesem Tag, fast alle Musikvereine und Chöre aus den Gemeindeteilen gaben ein Standkonzert und sorgten so für gute Unterhaltung auf den Bühnen.

Auch die Kinder hatten viel zu staunen, der Shuttleservice fuhr mit den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehren Premich und Waldfenster und begeisterte schon am Parkplatz die Kleinsten. Auf dem Festplatz stellten die Feuerwehren Stangenroth, Burkardroth, Gefäll und Frauenroth ihre neuen Fahrzeuge vor. Für Spiel und Spaß sorgten das Team von Pro-Jugend mit einer Hüpfburg, Kinderschminken, Spielen und einem Gewinnspiel.

Viele strahlende Kinderaugen sah man bei der Verlosung der Preise durch Bürgermeister Daniel Wehner. Zu gewinnen gab es Gutscheine für Kino, Schwimmbad, Indoorspielplatz, Playmobil Funpark und Freizeitland Geiselwind. Höhepunkt waren die Hubschrauberrundflüge über den Markt Burkardroth. Diese konnte man mit etwas Glück auch gewinnen. Isabell Müller