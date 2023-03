Am Mittwoch kam es gegen 17.25 Uhr auf der Staatsstraße 2445 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer querte an der Fußgängerampel die Staatsstraße, zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Wagen an und es kam zum Zusammenstoß.

Der Teenager war laut der Polizei ohne Helm unterwegs, stürzte und wurde schwer verletzt in ein Schweinfurter Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 650 Euro.

Die zum Unfallzeitpunkt vorgelegene Schaltung der Ampelanlage ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

