Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund im Landkreis Bad Kissingen unterwegs war, ist von einem Diensthund der Polizei in den Arm gebissen worden.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntagvormittag (28. Mai 2023), als ein Diensthundeführer der Polizei war privat mit seinem Diensthund auf einem Feldweg in der Umgebung seines Wohnorts spazieren war.

Polizeihund beißt Fußgänger in den Arm

Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Diensthund auf den Hund eines anderen Spaziergängers zu, der mit seinem Tier ebenfalls dort unterwegs war. Als der Halter des Maltesers diesen auf den Arm nahm und versuchte sich von dem Schäferhund wegzudrehen, schnappte der Diensthund zu und verletzte den Mann am Oberarm. Der 49-Jährige stürzte daraufhin und musste sich im Anschluss an den Vorfall in medizinische Behandlung begeben.

Die Polizeiinspektion Hammelburg übernahm die Ermittlungen zum genauen Hergang.

Vorschaubild: © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild