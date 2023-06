Bad Kissingen: Autofahrer drangsalieren Feuerwehr bei Fronleichnamsprozession

Bad Kissingen: Feuerwehr von wütenden Autofahrern angehupt

"Für die bricht eine Welt zusammen": Kommandant fassungslos

Autos aus Landkreis unter den Schuldigen: "Einige mit KG-Kennzeichen"

Nach Fronleichnam (8. Juni 2023) berichtet die Feuerwehr Bad Kissingen von unschönen Szenen am Rande der Prozession. Kommandant und Stadtbrandinspektor Harald Albert erklärt gegenüber inFranken.de, was passiert ist.

Bad Kissinger Feuerwehr muss sich "g anz schön was anhören lassen"

Eigentlich war es ein schönes Fronleichnamsfest, wie Albert erklärt. "Ohne Zwischenfälle hat alles funktioniert, auch vom Gewitter sind wir größtenteils verschont worden." Teile Frankens hatten am Donnerstag (8. Juni 2023) mit schweren Gewittern zu kämpfen. Neben der Messe "Abenteuer Allrad" hatte die Feuerwehr "verkehrslenkende Maßnahmen" eingeleitet, für kurze Zeit sperrte sie die Straße für die Fronleichnamsprozession.

"Hier haben wieder Autofahrer mit KG-Kennzeichen einen tollen Eindruck hinterlassen", schreibt die Feuerwehr in den sozialen Medien. Demnach hatten einige Autofahrer "keine Geduld, fünf Minuten zu warten", so Albert. "Für manche bricht da eine Welt zusammen. Wir mussten uns anhupen und ganz schön was anhören lassen", erklärt er weiter.

"Sie sagten, sie müssen zur Arbeit oder zur Post. Dann haben sie umgedreht und Manöver gestartet, anstatt kurz zu warten. Da geht es um fünf Minuten."

"Abenteuer Allrad": Diese Gäste verhielten "sich ganz anders"

Ganz anders sah es bei den Beteiligten der Messe aus, wie die Feuerwehr erklärt. "Da verhalten sich die Gäste der Abenteuer Allrad ganz anders. Sie sind freundlich und nett, auch wenn es wieder einmal länger dauert und man bekommt sogar noch Getränke angeboten." Bilder von der diesjährigen Off-Road-Messe "Abenteuer & Allrad" 2023 gibt es hier.

Danach gab es für die Bad Kissinger Feuerwehr noch einen kleineren Unwetter-Einsatz: So fällt die Bilanz aus.