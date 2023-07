Der vermisste Günther Obmann aus Bad Kissingen befand sich vor seinem Verschwinden in einem Hotel in der Menzelstraße. Dieses verließ er nach aktuellen Erkenntnissen am Sonntagnachmittag (2. Juli 2023) gegen 15.30 Uhr und gilt seitdem als vermisst.

Aufgrund einer Erkrankung könnte der 89-Jährige orientierungslos sein und sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden. Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte.

Günther Obmann kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 1,60 Meter groß

graue Haare

trägt ein weißes Polohemd, eine graue Hose und einen grünlichen Pullover

trägt auf dem Kopf möglicherweise eine beige Basecap

ist auf ein Hörgerät angewiesen

ist altersgemäß gut zu Fuß unterwegs

Günther Obmann aus Bad Kissingen vermisst Diese Aufnahme zeigt den Vermissten kurz vor seinem Verschwinden. Der 89-jährige Günther Obmann verließ am Sonntagnachmittag (2. Juli 2023) ein Hotel in der Menzelstraße und wurde seit dem nicht mehr gesehen. Polizeiinspektion Bad Kissingen +1 Bild

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 89-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 7149-0, sowie unter dem Notruf 110 entgegen.

