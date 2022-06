Beim Meisterkurs der Blockflötenfesttage im Rossini Saal wurde an Ausdruck und Interpretation der Schüler gefeilt, aber eine halbe Stunde lang durfte jeder mitspielen, der eine Flöte dabeihatte.

Roman Sauter ist zwölf Jahre alt und lernt "seit fünf oder sechs Jahren", wie er meint, Blockflöte. Zum Meisterkurs ist er mit seiner Mutter aus Frankfurt gekommen, um sein Spiel zu verbessern. Maurice Steger, Intendant der Blockflötenfesttage höchstselbst, hat mit dem aufgeweckten Roman Auszüge aus Benedetto Marcellos Sonata d-Moll angehört und mit dem Jungen über die Musik des Werkes diskutiert. Der Profi erklärt, motiviert, spielt mit auf der Flöte oder begleitet am Cembalo: "Halt den Ton ein wenig länger" - "Leg einen Bogen darüber" - "Ja, gut, gut!". Dazu gibt's Tipps: "Musik soll erfreuen, klangvoll sein. Etwa so: Du gehst zum Üben in Euren größten Raum und der wird mit Deiner Musik gefüllt bis in den letzten Winkel." Trotz Tiefgang und dem Feilen an manchen Ton, bleibt alles locker und witzig, flicht der internationale Starflötist historische Begebenheiten ein und unterhält dabei höchst amüsant auch die - meist am Flötenspiel interessierten Zuhörer.

Nabucco für Alle

Auch Christine Stumpf, als begabte Kissinger Organistin Chorleiterin und Flötensolistin in einer anderen Liga zu Hause als der junge Roman, will lernen, sich verbessern und interpretiert zusammen mit Prof. Ralf Waldner am Cembalo Teile der Bach F-Dur Sonate. Hier geht es um Auffassung, um Sichtweisen, um Ausdrucksformen und Interpretationen. Prof. Jeremias Schwarzer ist ihr Dialogpartner, der analysiert und Nuancen bespricht. Dazwischen aber sind "Sie, liebes Publikum" eingeladen, mitzuspielen: Noten für den Gefangenenchor aus Nabucco werden ausgeteilt und dann klingt das weltbekannte "Va Pensiero..." unter dem Dirigat von Prof. Simun Borutzki aus fast zwei Dutzend mitgebrachter unterschiedlichster Flöten von der Piccolo über die Flautino bis hin zur riesigen Sub-Groß-Bass Flöte. Für dieses erfrischend e Konzerterlebnis hätte man sogar Eintritt nehmen können.