Ein 52-jähriger Lasterfahrer war mit seinem Lkw von Arnshausen in Richtung Bad Kissingen unterwegs, als er an der Bahnunterführung, mit seinem Gespann an der Brücke hängen blieb. Dabei riss er den kompletten Planenaufbau seines Anhängers ab, der auf die Fahrbahn stürzte.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 am Montag (6. Februar 2023) auf der Bundesstraße 286.

Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Laut Polizeiinspektion Bad Kissingen entstand am Sattelzug des Lasters ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. An der Brücke hingegen entstand nur ein geringer Schaden.

Die B286 musste für die Dauer der Bergung einspurig gesperrt werden.

Vorschaubild: © markusspiske / Pixabay