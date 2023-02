Der Polizei ist am Freitagmorgen (3. Februar 2023) gegen 11.45 Uhr eine Sachbeschädigung in einem Wohnhaus in der Schönbornstraße gemeldet worden, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen mitteilt.

Vor Ort stellten die Streifenpolizist*innen fest, dass es zu einem Streit zwischen drei WG-Bewohnern kam, da einer sich nicht mehr an der Miete beteiligen wollte.

Bad Kissingen: WG-Streit eskaliert

Nachdem die anderen beiden Bewohner die Wohnung verlassen hatten, zerschlug der 21-jährige Tatverdächtige den Fernseher, entwendete die Playstation seiner beiden Mitbewohner und brach am Ende noch den Wohnungsschlüssel im Türschloss ab. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Insgesamt sorgte er für einen Schaden in Höhe von fast 1000 Euro. Auch wenn sein derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist, wurden gegen deb ehemaligen Mitbewohner der Geschädigten mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Vorschaubild: © Foto: Polizei Selb / inFranken.de