Bad Kissingen will im Winter wieder mehr glänzen

Als Kurort ist Bad Kissingen besonders auf den Tourismus angewiesen. Eine klassische Winterdestination war das Staatsbad nie, die Hauptsaison liegt traditionell in den warmen Monaten, von Mai bis Oktober. Doch auch den Gästen, die im Winter kommen, soll etwas geboten werden. Das fällt in diesem Jahr wegen Corona schwerer als sonst. Nichtsdestotrotz arbeitet zum Beispiel die Staatsbad Bad Kissingen GmbH wie gewohnt am Kissinger Winterzauber . "Wir sind in der Planung und gehen davon aus, dass wir den Winterzauber veranstalten werden, wenn auch unter erschwerten Bedingungen", sagt Veranstaltungsleiter Bruno Heynen