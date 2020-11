Viele Dinge des täglichen Lebens hätten sich in der Pandemiezeit neu geregelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. Die meisten Menschen kommen mit den Gegebenheiten gut zurecht. "Dennoch gibt es bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor Informations- und Hilfebedarf", heißt es dort weiter. Die Stadt Bad Kissingen nehme diese Herausforderung an und biete ab sofort eine Hilfs- und Infohotline unter Tel. 0971/807 5555 im Rathaus an.

Von Vereinen bis Geschäftsleuten

In der Corona-Krise sind es insbesondere Menschen aus den Risikogruppen, die besondere Unterstützung benötigen. Manche trauen sich ob des aktuellen Infektionsgeschehens nicht mehr, selbst in einen Laden zu gehen, manche haben Probleme, die Dinge in ihrem Alltag in den Griff zu bekommen.

Für Manches, wie Einkaufen oder Erledigungen, bieten Vereine, Ehrenamtliche und auch Bad Kissinger Einzelhändler Einkaufhilfen an. Wie bereits in Zeiten des ersten sogenannten Lockdowns haben sich wieder Helferkreise zusammengefunden, die hierbei gerne unterstützen, teilt die Stadt Bad Kissingen dazu ergänzend mit.

Unter der Telefonnummer 0971/807 5555 können Bürgerinnen und Bürger ab sofort die Kontakte zu den Helferkreisen erfragen oder sich nach weiteren Unterstützungsleistungen erkundigen. Natürlich ist dieser Service auch nutzbar, wenn man seine Hilfe anbieten möchte.

Das Servicetelefon der Stadt ist von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr besetzt.red