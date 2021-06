"Die Quote der Corona-Erstimpfungen im Landkreis Bad Kissingen kann sich sehen lassen", verkündet das Landratsamt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung. Darin heißt es weiter, das bisher rund 58 Prozent der Landkreis-Bewohnerinnen und –bewohner über 16 Jahren mindestens einen Pieks im Impfzentrum beziehungsweise beim Hausarzt bekommen. "Dazu kommen geschätzt etwa 10 Prozent, die von Betriebsärzten geimpft wurden." Die Quote der Erstimpfung beziffert das Landratsamt auf fast 70 Prozent.

Konkret in Zahlen haben laut Landratsamt 51.600 von 89.000 Menschen im Landkreis ihre Erstimpfung erhalten - vom Hausarzt oder im Impfzentrum. Etwa weitere 10.000 Menschen wurden Schätzungen zufolge von Betriebsärzten geimpft.

Bad Kissingen: Impfzentrum sucht dringend Impfwillige - Sonder-Impfaktion abgesagt

Wegen der deutlich sinkenden Nachfrage musste der Landkreis die für 2. Juli im Impfzentrum geplante Sonder-Impfaktion absagen. Die zugesagten Termine werden auf den regulären Impfbetrieb umgebucht. Um die kommende Woche planen zu können, bittet das Landratsamt nun dringend um Feedback aus der Bevölkerung: Wer möchte sich impfen lassen, hat aber bisher noch keinen Termin bekommen? Wir bitten die Betroffenen, sich direkt mit unserer Impf-Hotline in Verbindung zu setzen unter 0971/801-1000 (Auswahlmöglichkeit 1).

Darüber hinaus appellieren das Landratsamt weiterhin an alle Unentschlossenen: "Bitte registrieren Sie sich in dem zentralen Portal impfzentren.bayern." Um das Procedere zu beschleunigen, können Nutzer anschließend direkt die Hotline des Landratsamtes wegen eines Termins kontaktieren.

Vorschaubild: Jan Woitas/dpa/ZB/Symbolbild