Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, finden im Rahmen der Gesundheitswochen am Dienstag, den 02. und am Donnerstag, den 11. Mai, jeweils ein Scooter- und Skateworkshop auf dem Skatersquare Bad Kissingen an der Sinnbergpromenade statt. Veranstaltet wird das Event vom Referat Jugend, Familie und Soziales der Stadt Bad Kissingen und dem Neon Box Scooter-Shop.

Von jeweils 15:00 bis 19:00 Uhr gibt es hilfreiche Tipps und Tricks von erfahrenen Trainern rund um die Themen Scooter und Skateboard. Zudem stehen kostenlose Leihgeräte und Schutzausrüstung zum Leihen zur Verfügung.

Die Workshops sind kostenlos und es ist keine Anmeldung im Voraus notwendig. Es ist jederzeit möglich im Workshopverlauf einzusteigen. Die Veranstaltungen finden im Rahmen des "Kombine"-Projektes des Landkreises Bad Kissingen statt. "Kombine" steht für Kommunale Bewegungsförderung zur Implementierung der Nationalen Empfehlungen.

Nähere Infos zur Veranstaltung gibt es unter 0971/807-4310.