„Haben wir die Macht, dann werden wir sie nie wieder aufgeben, es sei denn man trägt uns als Leichen aus unseren Ämtern heraus.“ (Tagebucheintrag von Joseph Goebbels, 30. Januar 1933)

Am 30. Januar 1933 - vor 90 Jahren - wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, am 9. März 2023 jährt sich zum 90. Mal die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten in Bayern. Wie das vhs-Büro Bad Kissingen berichtet, wird über diese dramatischen Ereignisse der Historiker Peter Weidisch referieren. Schwerpunktmäßig werden die Ereignisse in Würzburg und Bad Kissingen im Vergleich einander gegenübergestellt.

Vortragsinhalt

Der Bad Kissinger Kulturreferent und Stadtarchivar Peter Weidisch wird dabei nicht nur die Tage der revolutionären Aktionen behandeln, sondern auch die Gleichschaltung des politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens durch die Nationalsozialisten in Würzburg und Bad Kissingen. Inschutzhaftnahmen, die Verfolgung politischer Gegner und der Beginn der Diskriminierung von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sind weitere Themen seines Vortrags. Ebenfalls werden die Gleichschaltung des Stadtrates und die propagandistische Umsetzung der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten beleuchtet. Eine Bildpräsentation mit zahlreichen Fotos und Grafiken wird seine Ausführungen begleiten.

Änderung ursprünglich angekündigter Veranstaltungsdetails

Die Veranstaltung findet entgegen älterer Ankündigungen am Donnerstag, 9. März 2023, im geräumigen Konferenzraum des Hotel Frankenland, Frühlingstraße 11 in Bad Kissingen bereits ab 18:00 Uhr statt; nicht im Weißen Saal um 19 Uhr!

Der Einlass zu diesem öffentlichen und kostenlosen Vortrag beginnt um 17.30 Uhr im Hotel Frankenland. Der Vortrag wird gegen 19:30 Uhr zu Ende sein. Eine vorherige Anmeldung bei der vhs ist nicht erforderlich.