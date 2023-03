"Rhönkitz" in Bad Kissingen: Stadthotel mit Bar und Lounge startet in Kürze

Die Eröffnung des neuen Bad Kissinger Hotels "Rhönkitz" naht. Wie der Betreiber nun in Form einer Pressemitteilung verkündet, soll das "Stadthotel mit Bar und Lounge" bereits am 1. Mai 2023 offiziell seine Pforten öffnen. "Es soll neue Maßstäbe im Herzen des bayerischen Staatsbades setzen", heißt es. Davon seien demnach "nicht nur die Investorenfamilien Burg und Geisendörfer aus Fulda überzeugt, sondern auch Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Wirtschaftsförderer Sebastian M. Bünner".

Bad Kissingen: Stadthotel "Rhönkitz" fiebert Start entgegen - Eröffnung schon in wenigen Wochen geplant

Bei einem vor Ort-Termin auf der Baustelle in der Martin-Luther-Straße 1 habe der Oberbürgermeister jetzt deutlich gemacht: "Ihr Konzept ist perfekt: Sie haben eine klare Strategie und einen Plan, der uns als Stadt sehr gut gefällt. Ein modernes Hotel fehlt hier am Platz, deshalb freue ich mich sehr über Ihre Investitionsbereitschaft.“ OB Vogel habe von einem "gehobenen, aber nicht zu teuren City-Hotel“ mitten im UNESCO-Welterbe gesprochen, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, werde "aus dem in die Jahre gekommenen Hotel Astoria nun 'Rhönkitz', der kleine Bruder des bekannten Fuldaer Innenstadthotels 'Platzhirsch', das sich seit der Eröffnung im Jahr 2015 fest in der Domstadt etabliert hat". "Es wird durchaus Parallelen geben“, wie Investor und Projektentwickler Martin Geisendörfer erklärt. "Aktuell ist hier in Bad Kissingen noch eine Großbaustelle. Wenn wir fertig sind, wird von den alten Strukturen nichts mehr zu sehen sein.“

Die Gesamtinvestition liege demnach "im niedrigen siebenstelligen Euro-Bereich". "Wir liegen vor dem Zeitplan und setzen das Objekt mit langjährigen Partnerfirmen aus der Region um. Verantwortlich für das Projekt ist mein Sohn Christian Geisendörfer von der GB Ingenieurgesellschaft aus Fulda.“

"Besonderes Highlight mit vielen Spezialitäten": Investor mit geheimnisvoller Bar-Ankündigung

"Vier Einzelzimmer, vier Premium-Zimmer, 16 Superior-Zimmer und acht Deluxe-Zimmer" soll das "Rhönkitz" dann in Zukunft haben. Wie Investor Christopher Burg berichtet, soll die Bar des Hotels "ein besonderes Highlight mit vielen Spezialitäten" werden. "Mehr möchten wir im Moment noch nicht verraten. Es wird aber Überraschungen geben", fährt er fort. Auch gastronomisch soll sich demnach etwas tun. "Auf der Speisekarte steht regional-saisonal Küche", erzählt er. "Auf beides dürfen sich die Stadt Bad Kissingen sowie ihre Einwohner und Gäste schon heute freuen“.

"Das Team um Hoteldirektor Dirk Schütrumpf, der auch den Platzhirsch in Fulda führt, hat in den kommenden Wochen noch alle Hände voll zu tun", teilt der Betreiber mit. "Wir fangen hier bei null an. Aber die Ampel steht auf Grün und alle fiebern der Eröffnung entgegen. Schon heute nehmen wir Reservierungen an – erste Zimmer sind bereits gebucht.“ 15 Mitarbeiter werden demnach im 'Rhönkitz' arbeiten. "Damit ist das Familienunternehmen auch neuer Arbeitgeber in Bad Kissingen", freut sich der Betreiber. Und weiter heißt es: "Und wer die Investoren kennt, der weiß: Das war nicht die letzte Investition".