Bad Kissingen: Neubau zweier Brücken beginnt - welche Verkehrseinschränkungen Folge sind

Wie die Stadt Bad Kissingen in folgender Pressmeldung mitteilt, starten die Bauarbeiten an den Brücken in der Brückenstraße in Arnshausen sowie in der Hans-Sachs-Straße in Reiterswiesen. Beide Brücken werden abgerissen und neu gebaut. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt:

In der Brückenstraße in Arnshausen ist die Fußgängerführung für die Verbindung Alter Dorfring zum Unterer Zollweg über die Fußgängerbrücke und Treppenanlage am Sportgelände gegeben. Der Verkehr wird durch die Umleitungsbeschilderung geleitet.

In der Hans-Sachs-Straße in Reiterswiesen wird eine Fußgängerbehelfsbrücke während der Bauzeit vorgehalten. Die Anfahrt zu den Anwesen der Hans-Sachs-Straße Nr. 16, 16a und 16b erfolgt über den Feldweg von der Kissinger Straße Haus-Nr. 2 aus. Eine Anfahrt für die Anwesen Hans-Sachs-Straße Nr. 13, 15, 18, 20 und 22 erfolgt über den Feldweg und der Straße Wolfsgraben des Gewerbegebietes.

Eine fußläufige Verbindung zu den Anwesen ist immer gegeben. Während der Bauarbeiten werden die Behinderungen bzgl. der Zufahrtsmöglichkeiten zu den Grundstücken auf ein Minimum reduziert. Für aktuelle Informationen wird ein Informationskasten an den Baustellen aufgestellt. Die Anlieger wurden informiert.

Fertigstellung der beiden Brückenbauwerke ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen.