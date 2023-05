Bad Kissingen führt "Elternhaltestellen" ein - Stadt mit ungewöhnlicher Maßnahme

führt ein Stadt mit Haltebuchten für Eltern-Taxis vor der Sinnberg-Grundschule sollen helfen

vor der sollen helfen "Ab hier zu Fuß - für einen sicheren Schulweg": Parkplätze in der Kasernenstraße

Vor der Sinnberg-Grundschule in Bad Kissingen hat die Stadt unlängst sogenannte "Elternhaltestellen" eingeführt. Diese sollen "die angespannte Verkehrslage im Zeitrahmen um den Schulbeginn bzw. Schulschluss in der Sinnbergpromenade entspannen", heißt es vonseiten der Stadt Bad Kissingen. "Gerade morgens zu den Stoßzeiten, wenn die ganzen Eltern kommen, wurde es in den umliegenden Straßen oft zu eng", erklärt Jan Oppel von der Stadtverwaltung im Gespräch mit inFranken.de. Es sei dort oft zu "Verkehrschaos" gekommen, die "Elternhaltestellen" sollen nun Abhilfe schaffen.

Bad Kissingen: Parkbuchten für Eltern-Taxis eingeführt - "wird schon genutzt"

Durch die Eltern-Taxis, die ihre Kinder morgens und mittags in die Schule bringen und wieder abholen, sei es im Bereich der Sinnberg-Grundschule in Bad Kissingen oftmals zu "Verkehrschaos" gekommen. In der Kasernenstraße wurden deshalb dort nun zwei Parkbuchten installiert, die Eltern nutzen können, "um ihre Kinder in fußläufiger Nähe zur Sinnberg-Grundschule sicher abliefern zu können", erklärt die Stadt. Dadurch solle sich infolgedessen die "Verkehrslage entspannen", wie Oppel ergänzt.

In der Kasernenstraße gibt es dazu inzwischen zwei Haltebuchten, die als "Elternhaltestellen" deklariert sind: "Einmal auf der Höhe der Firma Jysk in Richtung Kreuzung Sieboldstraße und eine Parkbucht gegenüber des Skater Squares", erläutert Oppel. Ein Schild mit dem Begriff "Elternhaltestelle" sowie den Worten "Ab hier zu Fuß - für einen sicheren Schulweg" macht die Parkbuchten als solche erkennbar.

Bisher werde das Angebot gut angenommen: "Die Schulleitung hat uns gegenüber bestätigt, dass die Elternhaltestellen von den Eltern schon rege genutzt werden", sagt Oppel. Am Freitag (5. Mai 2023) wurden die Schilder für die Parkbuchten gemeinsam mit den Kindern der Sinnberg-Grundschule angebracht. Zudem haben die Schüler*innen Fußabdrücke auf den Boden gemalt, die den Weg von der Haltestelle zur Schule weisen sollen, erklärt Oppel. Damit wurden die "Elternhaltestellen" in Bad Kissingen offiziell in Betrieb genommen. Weitere lokale Nachrichten und Service-Themen aus der Region findest du in unserem Ressort Bad Kissingen.