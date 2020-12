Immer wieder hat die Polizei mit Lost-Places - also mit aufgelassenen Gebäuden - zu tun. So auch am Dienstag. Grund waren allerdings keine abenteuerlustigen Fotografen sondern ein Brand. Gegen 11.30 Uhr hatten Handwerker, die in der Nachbarschaft beschäftigt waren, Brandgeruch und Qualm am ehemaligen Kinderkurheim St. Josef gemeldet. Auch aus Winkels ging eine Meldung über Rauchentwicklung im Wald ein.