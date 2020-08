Bad Bocklet: Vogel-Friedhof im Kurpark

Morgens und abends geht sie zum glsernen Wandelgang im Kurpark in Bad Bocklet . Dort sieht Martina Faber nach, ob tote Vgel am Boden liegen. Sie findet viele. Von jedem Vogel macht sie ein Foto. Ihre Funde dokumentiert sie in einer Liste (siehe Infobox). "Fr die Vgel ist es eine Katastrophe", sagt sie.