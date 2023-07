Bad Kissingen: Heilwasser, Sole, Badkommissar - mehrere Führungen in dieser Woche

Trinken, baden, promenieren: Seit Jahrhunderten ist dies das Credo für einen Kuraufenthalt in Bad Kissingen. Die Erlebnisführung „Heilwasser im Wandel der Zeit“ mit Heilwasserprobe bringt Gästen die berühmten Heilwässer näher, teilt die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH mit. Interessierten wird Wissenswertes über die Traditionen und Rituale der Kur, zu den Wirkungsweisen der Heilwässer sowie über das Zusammenspiel von Heilwasser und Salz vermittelt.

Die 90-minütige Führung auf den Spuren des Heilwassers in den Kuranlagen beginnt am Dienstag, 4. Juli um 15:30 Uhr. Tickets sind für 9 Euro erhältlich. Treffpunkt ist im Kurgarten vor dem Eingang zum Arkadenbau. Bei der Gästeführung „Sole – Salz – Geschichte: Barrierearm entdecken“ begeben sich Teilnehmer*innen mit E-Mobilen auf eine spannende Entdeckungstour vom Rosengarten bis zum Museum Obere Saline und wieder zurück. Unterwegs erfahren sie spannende Hintergründe über die Salzgewinnung an der Unteren Saline, am Gradierbau sowie am Runden Brunnen.

Darüber hinaus wird der Aufstieg Bad Kissingens zum Weltbad thematisiert sowie die zahlreichen Besuche des ersten deutschen Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck. Abgerundet wird die Führung mit einem Besuch im Museum Obere Saline (ermäßigter Eintrittspreis), wo unter anderem die originale Bismarck-Wohnung besichtigt werden kann. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen im Museums-Bistro können sich die Teilnehmer*innen für die Rückfahrt in den Rosengarten stärken. E-Mobile können selbst mitgebracht oder optional nach Voranmeldung am Startpunkt im Rosengarten (Balthasar-Neumann- Promenade 16) ausgeliehen werden.

Rollatoren und Rollstühle können bis zum Ende der Tour im Geschäft deponiert werden. Interessierte werden gebeten sich hierzu einen Tag vor der Führung an Horst Ferrari (Tel. 0971/785 10 48). Der Eintrittspreis für das Museum Obere Saline ist im Ticketpreis nicht enthalten. Das Gartencafé vor dem Museum Obere Saline ist barrierefrei erreichbar. Die Ausstellungen im Innenbereich sind über Stufen zugänglich. Tickets sind für 29 Euro inklusive eines geliehenen Elektro-Mobil oder ohne für 14 Euro pro Person erhältlich. Bei beiden Ticketvarianten ist eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen im Museums-Bistro im Preis enthalten. Die dreistündige Gästeführung wird am Mittwoch, 5. Juli sowie am Donnerstag, 6. Juli um 14:00 Uhr angeboten. Bei der „Abendführung durch Altstadt und historische Kuranlangen“ am Mittwoch, 5. Juli um 19:00 Uhr können sich Teilnehmer*innen vom Welterbe in Bad Kissingen verzaubern lassen.

Zu jeder Jahreszeit erfreut die Stadt mit wunderschönen Eindrücken und versprüht einen besonderen Charme, was Gäste und Einwohner*innen bei der Tour selbst erleben können. Der Spaziergang führt durch die Kuranlagen inmitten derer die zahlreichen Gebäude der berühmten Weltbad Architekten thronen. Die kompetenten Guides vermitteln während der Tour Wissenswertes aus der beindruckenden Vergangenheit – der Zeit als der Hochadel und das feine Bürgertum sich jährlich ein Stelldichein an der Fränkischen Saale gaben. Bei einem Bummel durch die Altstadt zeigt sich zudem, wie sich Bad Kissingen vom bürgerlichen Landstädtchen zum mondänen Weltbad entwickelt hat. Tickets können für 9 Euro erworben werden.

Die Tour startet an der Tourist- Information Arkadenbau. Am Freitag, 7. Juli gilt es um 21:00 Uhr mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel zu entdecken und im Mondschein der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen. Während der abendlichen Tour „Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht“ erkunden Besucher und interessierte Einwohner*innen die Stadt und ihre Geschichte. Die ca. 90-minütige Tour startet an Am Samstag, 8. Juli findet „Der Klassiker: Führung durch Altstadt und historische Kuranlagen“ statt. Bei dieser kombinierten Führung lernen Teilnehmer*innen Bad Kissingens idyllische Altstadt sowie die historischen Kuranlagen kennen und erfahren Wissenswertes über Bad Kissingens berühmte Heilquellen und historische Gäste sowie wichtige Eckdaten zum Werdegang der Stadt vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

Die ca. 90-minütige Führung startet um 10:00 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau und kostet pro Person 9 Euro. Bei der „Abendlichen Runde mit dem Badkommissar“ führt Gustav Binder als Badkommissar Alexander von Moreau im eleganten Anzug mit Melone und Regenschirm Teilnehmer*innen am Samstag, 8. Juli durch Bad Kissingen. Unter dem Motto „Menschen – Kultur – Landschaft“ erhalten Gäste einen Überblick über die Geschichte und Sehenswürdigkeiten Bad Kissingens und erfahren alles Wissenswerte zu den berühmten Heilquellen und historischen Gästen. Der Weg führt von den historischen Kuranlagen über den Innenhof des Luitpoldbads durch die idyllische Altstadt bis in den Rosengarten. Die ca. 90-minütige Führung startet um 21:00 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau und kostet pro Person 9 Euro.

Prachtvolle Architektur, lebendige Traditionen und perfekt erhaltene Strukturen zeugen bis heute von Bad Kissingens Bedeutung als große europäische Kurstadt. Ein Städtetypus, den Bad Kissingen ab dem 19. Jahrhundert mitbegründete und in herausragender Weise erlebbar macht. Doch was zeichnet diese „Great Spa Towns of Europe“ aus und welche ihrer Merkmale sind noch immer prägend für Bad Kissingen? Bei der Erlebnisführung „Ein Streifzug durch Bad Kissingen als UNESCOWelterbe“ wandeln Interessierte auf den Spuren dieses kulturellen Erbes und erfahren, welche Bedeutung die Kuranlagen und der Kurgarten, die Brunnenfrauen und das Kurorchester, heute als Staatsbad Philharmonie Kissingen bekannt, dabei bis heute innehaben.

Zudem gibt die Führung spannende Hintergründe zur Ernennung als UNESCO-Welterbe, denn Bad Kissingen wurde zusammen mit zehn anderen weltberühmten Kurstädten wie Karlsbad, Spa oder Vichy ausgezeichnet. Die Führung beginnt am Sonntag, 9. Juli um 10:00 Uhr und kostet 9 Euro. Treffpunkt ist an der Tourist-Information Arkadenbau. Die historischen Gebäude wie der Regentenbau, der Arkadenbau und die Wandelhalle sind für Gäste und Einwohner*innen erlebbar und sind wichtiger Bestandteil der Ernennung als UNESCO-Welterbe, denn Bad Kissingen wurde zusammen mit zehn anderen weltberühmten Kurstädten wie Karlsbad, Spa oder Vichy als Great Spa Towns of Europe als Welterbe ausgezeichnet. Interessierte können an der „Führung durch die historischen Gebäude und Kuranlagen“ teilnehmen. Dabei erhalten Teilnehmer*innen alles Wissenswerte rund um deren Geschichte und Entwicklung.

Die Führung findet am Montag, 10. Juli um 14:00 Uhr statt. Karten sind für 13 Euro online und an der Tourist-Information Arkadenbau erhältlich. Treffpunkt ist am Eingang des Regentenbaus. Darüber hinaus können der Regenten- und der Arkadenbau am Dienstag, 4. Juli, am Mittwoch, 5. Juli, am Montag, 10. Juli sowie am Dienstag, 11. Juli zwischen 10:00 bis 16:00 Uhr, letzter Einlass 15:30 Uhr, individuell besichtigt werden. Tickets sind für 7 Euro online sowie an der Tourist-Information Arkadenbau erhältlich. Zudem können Karten direkt am Eingang des Regentenbaus erworben werden. Das Ticket beinhaltet auch den Besuch des Heilwasserausschanks und von Mittwoch bis Sonntag den Zugang zu den Konzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen.

Beim „Heilwasser-Tasting“ am Dienstag, 11. Juli um 15:00 Uhr erfahren Teilnehmer*innen Wissenswerte rund um das Thema Heilwasser – von der Entstehung bis hin zum Brunnenausschank. Während der ca. 45-minütigen Verkostung wird jedes Heilwasser nacheinander vorgestellt und probiert. Dabei wird Interessierten nicht nur die spezielle Indikation der Bad Kissinger Heilwässer vermitteln, sondern auch Hintergrundinformationen zu diesen geliefert. Tickets sind für 10,90 Euro (inkl. Heilwasserglas und Heilwasserpraline (ab 12 Jahren) erhältlich. Der Treffpunkt ist am Brunnenausschank in der Wandelhalle. Eine Heilwasser- Trinkkur ist für Schwangere und Kinder bis 11 Jahren nicht geeignet. Das Probieren von kleinen Mengen Heilwasser – wie beim Heilwasser-Tasting – ist nach eigenem Ermessen jedoch möglich.

Am Dienstag, 11. Juli findet die Naturführung entlang der Saale statt. Begleitet werden die Teilnehmer*innen vom Natur- und Landschaftsführer Harald Hilbig. Im Rahmen der Führung werden Bäume, Sträucher und Kräuter, die am Wegrand vorkommen, beschrieben. Interessierte erfahren etwas über deren Essbarkeit oder ihre Giftigkeit. Darüber hinaus gibt Harald Hilbig den Teilnehmer*innen Einblicke in die Lebensweise der bei der Führung auftauchenden Tiere sowie Informationen zu den Kulturdenkmälern entlang der Strecke. Die ca. 2,5 Stunden lange Naturführung beginnt um 15:00 Uhr und kostet 9 Euro. Teilnehmer*innen werden gebeten festes Schuhwerk zu tragen. Treffpunkt ist am Eingang der Tourist-Information Arkadenbau. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmer*innenzahl wird empfohlen, vorab ein Ticket zu erwerben. Gästeführungen können kurzfristig abgesagt werden.

Interessierte werden gebeten sich rechtzeitig zu informieren. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444 oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Zudem können sich Interessierte Tickets online unter www.badkissingen.de und diese an der Tourist-Information abholen. Änderungen vorbehalten.