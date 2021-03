Mittlerweile seien die Arbeiten am Hauptkanal in der Lindenstraße in Langenleiten unterhalb der Kirche angekommen. "Wir sind zufrieden mit dem Ablauf", betonte Geschäftsstellenleiter Peter Brust zur Kanalerneuerung in Langenleiten . Auch finanziell sei das Vorhaben im Rahmen. In der ersten Ausschreibung lagen die Kosten bei 3.216.300 Euro, nun kam die Erneuerung der Gemeindestraße hinzu, und die Kosten befinden sich mit 3.173.973 Euro noch immer unterhalb der ersten Kostenaufstellung. Weiter geht es auch an der Außenanlage am "Haus für Alle" in Langenleiten.

Abriss der ehemaligen Metzgerei

In Sandberg schreitet der Abriss der ehemaligen Metzgerei voran, und in Schmalwasser gehen die Bauarbeiten in der Salzforststraße in die letzte Züge. Dennoch bleibt die Salzforststraße weiterhin gesperrt.

Umleitung befahren

Bürgermeisterin Sonja Reubelt bittet, die Sperrung zu beachten: "Nachdem wieder gearbeitet wird, kann auch tatsächlich nicht durchgefahren werden. Jeder Durchfahrtsversuch kostet Nerven und Zeit. Also durchhalten und noch bis Ende März die ausgewiesene Umleitung über Steinach oder Bischofsheim nutzen."