Ursprünglich zogen Maria und Paul Schmitz 1998 von Köln nach Bad Bocklet, um an der Saale einen ruhigen Altersruhesitz zu finden. Das rührige Ehepaar engagierte sich von Beginn an in der Dorfgemeinschaft, zum Beispiel bei der Gründung des Backofenvereins. Paul Schmitz entdeckte zudem die Leidenschaft, Ansichtskarten mit Bad Bockleter Motiven zu sammeln. In 21 Jahren Sammeltätigkeit trug er über das Internet oder auf Antik- und Trödelmärkten über 800 Ansichtskarten zusammen.

2019 überließ Paul Schmitz die umfangreiche Ansichtskartensammlung dem Markt Bad Bocklet als Schenkung. In Gesprächen mit Geschäftsführer und Kurdirektor Thomas Beck wurde die Idee geboren, die Ansichtskarten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. "Diese wertvollen Zeitzeugen dürfen nicht im Archiv verstauben, sondern müssen von vielen Besuchern bestaunt werden können", so Beck in einem Gespräch mit Bürgermeister Andreas Sandwall.

Viele Mitbürger, Vereine, Institutionen und Gastgeber unterstützten diesen Vorschlag. Es entstand der Rundweg "Zeitreise durch Bad Bocklet". Dafür wurden zehn zukünftige Standorte für die Veröffentlichung der Sammlung ausgewählt, die Ansichtskarten sorgfältig nach Themen sortiert und informative Texte geschrieben. Jeweils 25 Ansichtskarten, passend zu einem Thema bzw. Standort, wurden in einem der zehn Rahmen eingefasst. Ein Flyer mit den wichtigsten Eckpunkten und einer Wegbeschreibung wurde gestaltet und gedruckt.

Weitreichende Informationen sowie die digitalisierten Ansichtskarten können auch auf der Homepage des Marktes eingesehen werden. Über einen QR-Code, der auf den Bilderrahmen aufgedruckt ist, gelangt man auf die Homepage (https://badbocklet.de/freie-zeit/zeitreise/). Hier erfährt man in Wort und Bild noch mehr über die Karten und den Kurort.

Die Ausstellung "Zeitreise durch Bad Bocklet" wurde im Rahmen eines Abendkonzertes des Staatsbad-Trios feierlich eröffnet. Höhepunkt war die Unterzeichnung der Schenkungsurkunde durch Bürgermeister Andreas Sandwall und Paul Schmitz. Bis 24. September können zehn Rahmen mit rund 250 Ansichtskarten im großen Kursaal montags bis freitags zwischen 18.30 und 20.30 Uhr bestaunt werden. Danach werden die Ansichtskarten an den zehn ausgewählten Standorten verteilt. Der eigens dafür entwickelte Rundweg führt Besucher auf eine Zeitreise durch 130 Jahre Ortsgeschichte.