Akute Platznot an der Henneberg-Grundschule: Rektor schlägt Alarm

An der Henneberg-Grundschule steigen die Schülerzahlen, auch weil ihr Einzugsgebiet in Aussicht auf einen baldigen Schulneubau vergrößert wurde. Während die neue Schule auf sich warten lässt, wird in der alten der Platz knapp. Rektor Bernd Czelustek griff im Stadtrat zu deutlichen Worten.