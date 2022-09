Münnerstadt vor 29 Minuten

Lkw-Unfall

Aus Führerhaus geschleudert und unter Zugmaschine eingeklemmt: Lkw-Fahrer (40) stirbt bei Unfall auf A71

Ein schwerer Lkw-Unfall hat sich am Dienstag auf der A71 in Unterfranken ereignet. Der 40-jährige Fahrer hat sich dabei so schwer verletzt, dass er den Unfall nicht überlebte.