Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 bei Oberthulba - Autofahrer lebensgefährlich verletzt: In der Nacht zum Dienstag, dem 8. März 2022, kam es auf der A7 im Bereich der Brückenbaustelle bei Oberthulba zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Sattelzug fuhr auf einen Pkw mit Anhänger auf. Bei dem Unfall wurde der 47-jährige Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck mit.

Nach derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen blieb der Pkw-Fahrer gegen 23.30 Uhr mit seinem Gespann im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Würzburg auf der rechten Fahrspur zum Liegen und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Laut der Polizeiinspektion hielt das Fahrzeuggespann möglicherweise aufgrund von Spritmangel an.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 bei Oberthulba: Pkw-Fahrer schwer verletzt

Ein nachfolgender Fahrer eines Sattelzuges erkannte die Situation zu spät und fuhr fast ungebremst auf das Fahrzeuggespann auf. Der neben seinem Pkw stehende Fahrer wurde von den umher schleudernden Fahrzeugteilen erfasst und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte vom Rettungsdienst ins Leopoldina Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die A7 in südlicher Richtung gesperrt.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Oberthulba ausgeleitet. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Für die Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck unter der Telefonnummer 09722/9444-130 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Markus Roider/pixabay.com/Symbolbild