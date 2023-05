A7-Vollsperrung: Autobahn ist temporär nicht befahrbar - wegen Bauarbeiten

ist temporär - Strecke zwischen Bad Brückenau/Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba dicht

und dicht Beiden Fahrtrichtungen von Maßnahme betroffen - auch Rastanlage kurzfristig gesperrt

von Maßnahme - auch kurzfristig Dauer: Samstag (13. Mai 2023) bis Sonntag (14. Mai 2023)

In Franken kommt es abermals zu einer Autobahnsperrung. Laut Ankündigung der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH ist die A7 zwischen den beiden Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba über mehrere Stunden gesperrt. Im Zuge der Erneuerung der Forstwegüberführung "Pelzkappe III" über die A7 sei es erforderlich, das alte Bestandsbauwerk von Samstag (13. Mai 2023), 21 Uhr, auf Sonntag (14. Mai 2023), circa 6 Uhr, abzubrechen.

A7 von nächtlicher Vollsperrung betroffen - weitere Verkehrsbeeinträchtigungen möglich

"Aus bautechnischen Gründen muss das alte Bestandsbauwerk vollständig in einer Nacht abgebrochen werden", erklärt der Autobahnbetreiber im Vorfeld. Diese Umstände erfordern demnach eine Vollsperrung des besagten Streckenabschnitts. Da sich die Tank- und Rast-Anlage Rhön innerhalb der oben genannten Anschlussstellen befinde, müsse auch sie gesperrt werden. "Das Abfahren von der Rastanlage Rhön-West ist somit während der Vollsperrung nicht mehr möglich, das Abfahren von der Rastanlage Rhön-Ost ist möglich", kündigt die Autobahn GmbH im Vorfeld an.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Ulm erfolgt demzufolge über die Bedarfsumleitung U 56, in Fahrtrichtung Fulda über die Bedarfsumleitung U 61. "Die Forstwegüberführung ist ab sofort für den öffentlichen Durchgangsverkehr gesperrt", teilt der Autobahnbetreiber in seiner Presseinformation vom Dienstag (2. Mai 2023) mit. Autofahrer müssen unter Umständen auch künftig Geduld aufbringen.

"Da es für die weiterführende Baumaßnahme immer wieder erforderlich ist, die Baustellenverkehrsführung zu ändern, kann es im Zeitraum Mai 2023 bis Juli 2024 zeitweise zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen", berichtet die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH. "Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer sowie alle Anwohner der Umleitungsstrecke um Verständnis."

Die A3 wird indessen zwischen den beiden Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen schon seit Jahren ausgebaut. Das Großprojekt kostet insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro. Doch wann erfolgt eigentlich die Fertigstellung?