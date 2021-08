Am frühen Samstagmorgen (14. August 2021) wollte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen Autofahrer in der Platanenallee kontrollieren. Als der Fahrer die Streife erkannte, beschleunigte er seinen Wagen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Wie die Polizeiinspektion Aschaffenburg in einer Pressemitteilung berichtet, raste er entlang der Deschstraße in Richtung Österreicher Kolonie.

Die verfolgende Polizeistreife verlor das Auto kurzzeitig aus dem Blick. In der Deutschen Straße verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen geparkten Wagen sowie gegen eine Garteneingrenzung. Er und sein Beifahrer versuchten anschließend zu Fuß zu flüchten. Allerdings konnten die beiden nach einer kurzen Verfolgung von den Beamten gestellt werden.

Wilde Verfolgungsjagd durch Aschaffenburg: Raser richtet 90.000 Euro Schaden an

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer über 1,5 Promille intus hatte. Ihm wurde noch vor Ort der Führerschein abgenommen. Zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei dem Unfall wurde zwar niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von 90.000 Euro, so die Polizei.