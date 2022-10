Waldaschaff vor 44 Minuten

Verkehrgeschehen

Vollsperrung auf A3: Fahrzeug im Vollbrand - Sperrung führt zu Stau

Ein in Brand geratenes Auto führte am Sonntagabend, dem 30. Oktober 2022, zu einer zweistündigen Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Die Brandursache war zunächst unklar.