Weibersbrunn vor 1 Stunde

Touristenansturm

Trotz vieler Appelle: Ansturm von Tagestouristen im Spessart - "Fahrt bitte nicht mehr in diese Region"

Nicht überall in Franken wurden die Aufrufe der Polizei befolgt, am Wochenende auf den Besuch von beliebten Ausflugszielen zu verzichten. Im unterfränkischen Teil des Spessarts trafen sich zahlreiche Ausflügler am Sonntag, um das schöne Wetter zu genießen und zu rodeln. Am Sonntagnachmittag zog die Polizei die Reißleine und sperrte einige Zufahrtsstraßen.