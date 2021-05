Am Freitag (7. Mai 2021) haben zwei Jugendliche gegen 23.20 Uhr die Terrassenmöbel eines Einfamilienhauses in der Nähe des Bahnhofes Schöllkrippen in Brand gesteckt. Außerdem beschädigten sie, nachdem die Möbel gebrannt hatten, ein im Mühlweg geparktes Auto.

Bei der Beschädigung des Autos wurden die Beiden jedoch von einer 27-Jährigen beobachtet. Die Frau verständigte umgehend die Polizei und nahm gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten die Verfolgung auf. Während der Verfolgung bemerkten sie den Brand der Terrassenmöbel. Die daraufhin hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehren Schöllkrippen und Schneppenbach konnten den Brand löschen, bevor sich das Feuer auf das nebenstehende Einfamilienhaus ausbreiten konnte.

Dank Zivilcourage: Beide Jugendliche konnten gestellt werden

Die beiden jugendlichen Brandstifter konnten gestellt festgehalten werden, bis die Polizei vor Ort war. Die Gartenmöbel wurden durch den Brand komplett zerstört. Außerdem platzte durch die Hitze des Brandes eine Scheibe des Einfamilienhauses und der Putz wurde beschädigt.

Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Bei dem Auto hatten die beiden Jugendlichen die Seitenscheibe verkratzt sowie einen Außenspiegel beschädigt. Die am Auto verursachten Schäden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Beide Jugendliche wurden vorläufig festgenommen und nach der polizeilichen Aufarbeitung an die Eltern übergeben. Die Jugendlichen erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und schwerer Brandstiftung.