Gegen 06.50 Uhr war am Samstag (14. August 2021) ein Fahrer eines Kleintransporters auf der A3 bei Aschaffenburg in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. In der Baustelle zwischen Goldbach und Kleinostheim kam der 34-jährige Fahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Baustellenbegrenzung, wie die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach am Sonntag (15. August 2021) berichtet.

Dabei verlor er die Kontrolle über den Transporter, durchbrach die Mittelabtrennung, fuhr über beide Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Nürnberg und stieß frontal in die dortige Außenleitplanke.

Unfall auf der A3 legt Verkehr lahm: Autobahn teils voll gesperrt

Bei dem Unfall wurde die Ölwanne des Transporters beschädigt, sodass sich das Öl über die gesamte Autobahn verteilte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste es abgeschleppt werden. Die Mittelabtrennung war auf mehreren hundert Metern beeinträchtigt beziehungsweise nicht mehr vorhanden, sodass die Autobahnmeisterei mit der Baustellenfirma diese wieder aufstellen musste.

Die Autobahn war für Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden teilweise voll gesperrt. Auch eine Spezialfirma zur Ölbeseitigung musste angefordert werden. Die Feuerwehren aus Aschaffenburg und Stockstadt sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr entsprechend um. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen kilometerweit zurück.

Vorschaubild: © hpgruesen / pixabay