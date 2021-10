Eine aktuelle Baustelle auf der Bundesstraße 8 bei Mainaschaff und der damit verbundenen, geänderten Verkehrsführung, sorgte am Donnerstagabend (30. September 2021) bei einem 80-jährigen Autofahrer für Verwirrung.

Infolgedessen geriet er auf die falsche Fahrbahn, wie die Polizei Aschaffenburg mitteilt.

Geisterfahrer (80) baut Unfall bei Mainaschaff - B8 eine Stunde lang gesperrt

Eine auf dem linken Fahrstreifen entgegenkommende Autofahrerin konnte eine Kollision auch durch ein Ausweichmanöver nach rechts nicht mehr verhindern. Der Geisterfahrer touchierte mit der Frontstoßstange das linke Fahrzeugheck der Frau.

Während der Geisterfahrer durch den Aufprall zum Stehen kam, drehte sich der Wagen der Frau um die eigene Achse und stieß schließlich mit dem Heck gegen die Leitplanke.

Die 42-jährige Fahrerin wurde mit dem Verdacht auf eine Thoraxprellung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der 80-Jährige und seine Beifahrerin kamen nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Schock davon. Sie wurden zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus in der Umgebung verbracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 8 durch die Feuerwehr Aschaffenburg eine Stunde lang vollständig gesperrt.

