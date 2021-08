Zwischen Dienstag (10. August 2021) und Freitag (13. August 2021) sind in Mömbris-Strötzbach in der Straße "Am Bauersberg" Kanarienvögel gestohlen worden, wie die Polizeiinspektion Alzenau am Samstag (14. August 2021) berichtet.

Insgesamt waren 25 Vögel in einem Großkäfig untergebracht. Der Geschädigte schätzt den Schaden auf etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06023/944-140 entgegen.

Vorschaubild: © Capri23auto / pixabay.com