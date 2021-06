Tödlicher Unfall in Unterfranken: Am Samstagnachmittag (5. Juni 2021) hat sich im Landkreis Aschaffenburg ein schwerer Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer ereignet. Der 26 Jahre alte Biker verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 7 zwischen Oberlohrgrund und Heinrichsthal. Vor dem Unfall war der 26-jährige Motorradfahrer zusammen mit zwei weiteren Bikern von Oberlohrgrund auf der Kreisstraße unterwegs, als ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem Smart aus einem Feldweg auf die Kreisstraße fuhr.

Zwei Motorradfahrer können Auto noch ausweichen - 26-Jähriger stirbt

Dabei übersah der Autofahrer offenbar die Gruppe Motorradfahrer. Während zwei der Biker dem Auto noch ausweichen konnten, gelang dies dem 26-Jährigen nicht. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Smart-Fahrer. In der Folge stürzte der Biker und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Alle Bemühungen des Rettungsdienstes waren vergebens. Ein Gutachter machte sich vor Ort ein Bild von der Unfallsituation und unterstützt die Polizei. Ebenso Einsatzkräfte der Feuerwehr, die den Verkehr umleiteten. Die Straße war einige Zeit gesperrt.